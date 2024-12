Lanazione.it - La Tarros nella tana del Levanto. Brivido Busalla per il Canaletto

In Promozione girone Bdodicesima giornata vi saranno solo due derby provinciali quello tra Don Bosco e Follo e quello traSarzanese. Mentre ilandrà a far visita alla capolista. Quasi tutta l’undicesima giornata del girone D di prima categoria si è svolta ieri pomeriggio in anticipo con ben cinque incontri su otto gli altri tre si giocano oggi ed i riflettori sono sullo scontro che vale il primato tra Lavagna, secondo in classifica, e la capolista Casarza Ligure. In seconda categoria girone F spicca la sfida al vertice della nona giornata dell’Incerti tra una delle due capoliste il Ceparana ed il Lerici che lo segue a due punti. Promozione girone B 12° giornata Don Bosco-Follo (Cimma Pagliari ore 15 arbitro Vranicich, assistenti Santina Delfino e Falco tutti di Genova),Sarzanese (Raso Scaramuccia15 arbitro Ventola di Genova, assistenti Atzei di Chiavari e Castellucci della Spezia),Sepor (15 arbitro Savino di Genova, assistenti Roscelli e Chiapolino di Chiavari), Calvarese-Intercomunale Beverino (Piombo Cicagna arbitro Cekani di Genova, assistenti Gasparo di Genova e Selmi di Chiavari), Forza e Coraggio-Caperanese (Tanca 15 arbitro Sanguinetti, assistenti Maggi e Romeo tutti della Spezia), Vallescrivia-Magra Azzurri (Maluberti Ronco Scrivia 15 arbitro Gardella, assistenti Bordone e Di Maria tutti di Chiavari).