It.insideover.com - La Siria? No: le Sirie! Dopo la caduta di Assad il rebus sul futuro del Paese

Leggi su It.insideover.com

Più che “della” si parlerà, nei prossimi mesi, “delle”? Quel che nei fatti era una realtà già dallo scoppio della guerra civile a oggi, con l’offensiva partita ad Aleppo e estesasi poi in tutto ilcon cui le forze anti-regime hanno portato in soli dieci giorni al collasso della dittatura di Bashar . La? No: leladiilsuldelInsideOver.