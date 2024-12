Ilgiornaleditalia.it - La Lazio espugna Napoli, 0-1 con rete di Isaksen

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Seconda vittoria in pochi giorni dei capitolini contro gli azzurri, Atalanta in vetta.- Lail "Maradona" superando 1-0 il: decisivo un gol di, giunto al 79'. Seconda vittoria in pochi giorni per i capitolini contro gli azzurri, che dopo esser usciti di scena dall