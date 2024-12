Agi.it - La Fiorentina sa solo vincere, Cataldi regala l'1-0 sul Cagliari

AGI - Labatte 1 a 0 ile ricomincia in campionato da dove aveva finito due settimane fa a Como, ovvero dalla vittoria, l'ottava di fila non considerando l'interruzione di otto giorni fa quando dopo 17' Bove fu colpito da un malore e la sfida contro l'Inter non trovo' la sua naturale conclusione. Decideal termine di una sfida non pienamente convincente degli uomini di Palladino ma molto solida difensivamente parlando, e che consente ai toscani di issarsi al terzo posto. Per i rossoblu una battuta di arresto che forse poteva essere messa in conto ma che ha palesato soprattutto una sterilità offensiva che è stata pagata cara. Sono i padroni di casa a fare la partita con grande ritmo e profonde verticalizzazioni. Il portiere ospite non deve fari grandi parate anche perché Sottil prima e Dodo poi sbagliano la mira, ma è ila rendersi per primo veramente pericoloso quando al 12' Zortea serve Piccoli sotto porta e serve un grande intervento di De Gea e negare il gol ai sardi, poi su conclusione successiva di Makoumbou è decisiva la decisione di Ranieri.