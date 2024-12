Ilfattoquotidiano.it - La domenica straordinaria dei tre fratelli calciatori, cinque gol tra serie A e B. Chi sono gli Esposito

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Una singolarità nell’universo del calcio, qualcosa che è accaduto e chissà se accadrà ancora nelle partite diA e B. Capita che tre, Sebastiano (attaccante), Salvatore (centrocampista) e Francesco Pio (attaccante), abbiano segnato nella stessa giornata e nelle stesse ore: in totale 5 gol. I tre atleti, originari di Castellammare di Stabia,scesi in campo alle 15. Salvatore (24 anni) e Francesco Pio (19), con i colori dello Spezia nel match con il Cittadella. Francesco Pio ha segnato alle 15.34, Salvatore ha fatto gol alle 15.48 su rigore e gol al 54° (secondo tempo). Doppietta di Sebastiano al 16 e al 19° del primo tempo.Sebastiano (22 anni) con la maglia dell’Empoli che gioca fuori casa con il Verona. Due reti per Sebastiano, doppietta Salvatore e una marcatura anche per il più giovane.