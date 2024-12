Quotidiano.net - La Campania è la regione dove si spende di più per il cibo: la classifica in Italia

Leggi su Quotidiano.net

Napoli, 8 dicembre 2024 – Patria della dieta mediterranea, capace di esprimere enormi ricchezze gastronomiche in ogni angolo del suo territorio, ma anche prodotti stagionali unici ed esportati in tutto il mondo: è l’, un Paese con grandi differenze nella spesa alimentare, come fotografato dalla Coldiretti in un’indagine sulle abitudini deglini nel 2023. LaperSecondo i dati Istat del 2023, è il Sud a guidare la, con lasul gradino più alto del podio, ultima la Sardegna. La spesa media è pari a 526 euro mensili per acquistare del, pari al 19% dell’intera spesa di ogni famiglia, dopo casa e utenze domestiche. Come detto, prima è la, seguita da Sicilia e Friuli Venezia Giulia. Per aree geografiche, primo il Sud con 551 euro, poi le Isole con 542 euro, il Centro con 528 euro, il Nord Est con 518 e il Nord Ovest con 505.