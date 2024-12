Sport.quotidiano.net - Juventus-Bologna: le pagelle dei giocatori tra alti e bassi

Perin 6 Incolpevole sui gol, c’è su Dominguez nella ripresa. Danilo 6,5 Dominguez lo impensierisce, ma tiene botta. E trova l’assist per il 1-2. Gatti 4,5 Soffre Castro, che lo anticipa quando deve prendere posizione per far girare la squadra e lo brucia in profondità. Si perde l’argentino anche sull’assist da urlo per lo 0-2. Kalulu 4,5 Graziato sul contatto con Odgaard, esce con i tempi sbagliati sull’azione che porta all’1-0 di Ndoye, si perde Pobega sul raddoppio. Anche ammonito. Cambiaso sv Fuori al 14’ per problemi alla caviglia dopo aver evitato guai su una conclusione di Ndoye. Locatelli 4 Si perde l’inserimento di Ndoye sul vantaggio ospite, colpevole sul secondo, quando rilancia senza guardare. Freuler lo manda a vuoto spesso e volentieri. Sostituito. Fagioli 5 Suo il primo strappo, sua anche l’occasione per l’1-1 nel primo tempo, ma spara alto senza trovare la porta.