Palermotoday.it - "Interstellar" di Christopher Nolan compie 10 anniversario: proiezione speciale al Rouge et Noir

Martedì 10 dicembre aletuno dei film più apprezzati da pubblico e critica dal Duemila in poi, "" di(2014); unaper il 10ecimodall'uscita nelle sale. Il film verrà proposto in lingua originale con sottotitoli in italiano.