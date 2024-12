Pisatoday.it - Incrocio tra via Santa Bibbiana e via Del Buschetto-via Gereschi: "E' pericoloso, occorrono interventi urgenti"

Leggi su Pisatoday.it

E' stata presentata un'interrogazione urgente nel Consiglio comunale di Pisa per l'tra viae via Del-via, da parte del Partito Democratico. "Questo- scrive in una nota Andrea Ferrante - è diventato, sopratutto per pedoni e ciclisti.