Ilgiorno.it - Incontro pubblico a Trezzano: focus su ambiente e raccolta differenziata

Unper parlare di, sostenibilità e corretta. Domani alle 21 al centro socio-culturale di via Manzoni, nell’ambito del progetto “pulita“ per sensibilizzare i cittadini sui temi di civiltà e rispetto dell’, il Comune organizza l’. "Un momento importante per confrontarsi con il gestore dei servizi e ricevere tutte le informazioni utili a migliorare il nostro impegno quotidiano per l’. Insieme possiamo fare la differenza", sottolinea l’assessore Mattia Di Bisceglie, con deleghe aded Ecologia. Proprio l’assessore aveva pubblicato, nei giorni scorsi, alcune immagini che immortalavano l’enorme quantità di rifiuti abbandonata in strada in pochi giorni dagli incivili e raccolti grazie a interventi straordinari dell’impresa che si occupa di igiene urbana.