Chietitoday.it - Incendio in camera da letto: resta intrappolato dalle fiamme e muore

Leggi su Chietitoday.it

Tragedia all'alba dell'8 dicembre in un'abitazione a Pagliare Morro d'Oro (Teramo) dove un uomo di 69 anni è deceduto in un. Il rogo è divampato indaper cause ancora da chiarire, forse dovute al malfunzionamento di una coperta termica e ha inteato il maerasso e il