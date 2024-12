Triesteprima.it - In arrivo “CinemaEscape”, il primo film interattivo che ha conquistato le sale italiane

Leggi su Triesteprima.it

TRIESTE - Al cinema Ambasciatori, per l’unica data in regione, è in, mercoledì 11 dicembre, “”, ilche hale. Dallo schermo alla sala per un’esperienza di intrattenimento innovativa ed immersiva, con attori in carne ed ossa ed.