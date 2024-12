Ilrestodelcarlino.it - Impianti sportivi chiusi, il sindaco:: "Ragazzi, stiamo lavorando per voi"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"A tutte le bambine e ai bambini, alle ragazze e aiche in questi giorni, con i loro genitori mi hanno scritto per avere risposte sulla riapertura degli, voglio dire, come prima cosa, che colgo tutta la vostra preoccupazione e la vostra comprensibile amarezza. Sappiate che la risoluzione veloce di questa grave situazione è una priorità assoluta per me e per tutta l’Amministrazione comunale". Lo afferma ildi Loreto Moreno Pieroni dopo la chiusura per mancata agibilità di alcune strutture sportive, tramite ordinanza sindacale, che ha generato notevoli disagi. "Gli uffici sono impegnati per dare l’agibilità del circolo tennis entro pochi giorni e anche per il Capodaglio la ditta incaricata inizierà i lavori a brevissimo, in quanto era già stata indicata prima che succedesse tutto questo, a dimostrazione del fatto che la segnalazione partita non ha avuto altro risultato se non quello di destabilizzare e rallentare un percorso già avviato e, in alcuni casi, praticamente in dirittura di arrivo.