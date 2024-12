Riminitoday.it - Immacolata col maltempo e non è finita: attesa tanta pioggia, l'allerta si alza al livello arancione

Neve in Appennino,sul resto del territorio e vento sulla costa. Con fenomeni in intensificazione nelle prossime ore. La Protezione Civile ha diramato infatti una nuovameteo, gialla per neve sui rilievi, criticità idraulica, stato del mare, criticità costiera e vento sul litorale.