Liberoquotidiano.it - Il Volo, la foto clamorosa per i rosiconi durante il concerto su Canale 5: dov'era Gianluca Ginoble... | Guarda

Leggi su Liberoquotidiano.it

Ilhanno conquistato la prima serata con lo show "Tutti per uno" andato in onda in replica suCinque sabato 7 dicembre. Un risultato strepitoso che ha messo in difficoltà e non poco Rai Uno che è stato doppiata mentre andava in onda la Prima della Scala. E così i fan del trio dei tenorini si scatenano su X: "La Prima della Scala non è da Rai uno Ha fatto appena il 10%, lasciando strabordare5 al 26% con replica de La ruota della fortuna, 23% a Striscia la notizia che non vedeva da anni, 22% a Ilin replica.", scrive un utente. E ancora: "Trionfo per Ile il loro meraviglioso spettacolo #TuttiPerUno Appena Rai1 abbandona il trash becero di Ballando Con Le Stelle, il pubblico "acculturato", tanto decantato dai raisti, scappa altrove. E poi dicono che il trash piace solo al pubblico di Mediaset.