Ilgiorno.it - Il viavai di piazza Missori : "Una zona di passaggio tra cripte, statue e uffici"

"Te pàret el cavall del" (sembri il cavallo del), recita un vecchio detto milanese. Un riferimento alla statua dell’eroe delle Cinque giornate, che svetta a un lato diGiuseppe, alle spalle del Duomo: il colonnello che salvò la vita a Garibaldi è ritratto vittorioso, in sella a un destriero stanco per il viaggio e le battaglie. Per il resto, laa lui intolata custodisce la cripta e i resti dell’abside dell’ex basilica di San Giovanni in Conca, sullo spartitraffico di via Albricci. Tutt’intorno una corona di palazzi, prevalentemente adibiti a. Nel mezzo un fioraio e un chiosco di libri. "Pur essendo in centro è unasecondaria, unadi- racconta Francesco Riolo, il titolare della bancarella - E i negozi che c’erano si sono estinti".