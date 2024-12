Bolognatoday.it - Il sindaco Lepore rimarrà in carica sei mesi in più: si vota nel 2027

Leggi su Bolognatoday.it

Non terminerà il mandato dopo cinque anni esatti, ma ilMatteoinseiin più della durata normale dell’incarico. Lo ha deciso il Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, che nella giornata di ieri ha diffuso una circolare in cui ha fissato la data per le.