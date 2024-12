Ilgiorno.it - Il Papa: vicino agli operai Beko. “Vanno difesi lavoro e dignità”

Varese – Ha espresso la sua solidarietà ai dipendenti dellain crisi e lanciato un messaggio per ricordare la centralità del. Ieri, al momento dell’Angelus da piazza San Pietro,Francesco (foto) ha rivolto la sua vicinanzaimpiegati della multinazionale turca. “Sonoai lavoratori che difendono in modo solidale il diritto alche è un diritto alla– le parole del Pontefice – Che non gli sia tolto il, per motivi economici o finanziari”. Sabato una delegazione di lavoratori della, accompagnata dall’arcivescovo Augusto Paolo Lojudice, era stata ricevuta in Vaticano nel corso di un’udienza privata e già in quell’occasione Bergoglio aveva espresso solidarietà e preoccupazione per il piano di tannunciati dall’azienda (1.