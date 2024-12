Trentotoday.it - Il Papa apprezza l'albero della Val di Ledro, gli ambientalisti no e vanno in procura

Leggi su Trentotoday.it

L’di NataleVal diora illumina a festa tutta piazza San Pietro. E proprio in occasionesua accensione, dal Trentino per incontrareFrancesco sono giunti in Vaticano il presidenteProvincia Maurizio Fugatti, che ha avuto modo di stringere la mano al Santo Padre.