Ilfattoquotidiano.it - Il Papa: “A cosa servono gli alti livelli di crescita finanziaria dei Paesi privilegiati, se poi mezzo mondo muore?”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Ai soldi in banca, le comodità negli appartamenti, i finti contatti delvirtuale, se poi i cuori restano freddi, vuoti, chiusi? Aglididei, se poidi fame e di guerra e gli altri restano a guardare indifferenti? Aserve viaggiare per tutto il pianeta, se poi ogni incontro si riduce all’emozione di un momento, a una fotografia che nessuno ricorderà più nel giro di qualche giorno o qualche mese?”. Sono le parole pronunciate daFrancesco nel corso dell’omelia per la messa con i nuovi cardinali, nel giorno dell’Immacolata.“Dio ha scelto Maria, una donna, come compagna per il suo progetto di salvezza. Non c’è salvezza senza la donna, anche la Chiesa è donna”, ha detto ilai fedeli.