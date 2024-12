Ilgiorno.it - Il Natale solidale cambia sede

Leggi su Ilgiorno.it

C’è sempre una prima volta: anche per Christmas Art, evento nataliziopromosso dalla Comunità Montana Valtellina di Morbegno che oggi, dalle 10 alle 18, si tiene non com’è stato fino al 2023 negli spazi del Polo Fieristico bensì in uno dei luoghi simbolo della cittadina del Bitto: l’antico convento di Sant’Antonio. La formula rimane invariata, con stand e animazione, come l’obiettivo di offrire visibilità alle associazioni di volontariato che operano sul territorio, ai piccoli artigiani e agli agricoli locali che avranno l’opportunità di farsi conoscere e di presentare le loro iniziative a favore della comunità.