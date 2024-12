Monzatoday.it - Il locale brianzolo che diventa anche un centro per aiutare chi è vittima di maltrattamenti o in pericolo

Leggi su Monzatoday.it

È stato attivato un Punto Viola al Mima Bar Pub delsportivo di Usmate Velate perpersone maltrattate o che si sentono in. Il progetto Punti Viola di DonneXStrada ha come fine la creazione di luoghi sicuri per le persone. Per luoghi sicuri si intende qualsiasi esercizio.