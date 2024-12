Latinatoday.it - Il Latina dura un'ora, poi altro schiaffo in faccia

Leggi su Latinatoday.it

Altra debacle esterna, sul campo di Potenza, puntualmente letale in questi quattro anni di Serie C. Eppure per quasi un’ora di gioco, la serie negativa al Viviani ilsembrava poterla spezzare, prima di finire malamente in poco più di dieci minuti. La differenza è stata anche nel rapporto.