Lidentita.it - “Il Cammino dell’acqua” tra storia, natura e devozione

Leggi su Lidentita.it

“Il” tra– Definiti nel 118 a.C. calles publicae dal letterato Marco Terenzio Varrone, i tratturi, antichi tracciati risalenti all’epoca protostorica hanno assunto nel tempo diverse importanti funzioni destando l’interesse di storici e studiosi. È il caso dell’antico tracciato Pescasseroli-Candela che, nato in epoca imperiale come via militare di . “Il” traL'Identità.