Lanazione.it - Hockey Empoli travolge Libertas Forlì 14-2 nella seconda giornata di Serie C

Pronto riscatto nel girone C diC per l’, chedi campionato dilaga 14-2 al Pala Aramini contro la. Una partita comunque equilibrata nel primo tempo dove dopo il vantaggio empolese di Matteo Carboncini e il pareggio ospite, i ‘Ciuchi volanti’ allungano sul 3-1 grazie alla doppietta di Giorgetti., però, non ci sta ed accorcia di nuovo, poi Viti sigla il 4-2 con cui si chiude la prima frazione. Senza storia invece la ripresa dove il risultato assume proporzioni ben più ampie con la tripletta di Simonelli, le doppiette di Carboncini ed Errico e le reti di Giorgetti, Viti e Michi. Questi tutti i ragazzi schierati da coach Stefano Carboncini: Bagni (p), Benozzi (p), Errico, Bertini E., Bertini D., Viti, Carboncini M., Bonvissuto, Simonelli, Giorgetti, Michi, Soluri, Rodio.