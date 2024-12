Highlights Serie A | Genoa-Torino 0-0 | regna l’equilibrio

Leggi su Inter-news.it

, anticipo del sabato pomeriggio alle 15 e valido per la quindicesima giornata diA, è finito 0-0. Di seguito i gol e glidella partita che si è giocata allo Stadio Luigi Ferraris di Genova.PAREGGIO GIUSTO – Ilnon va oltre lo 0-0 nel match casalingo con cui inaugura il sabato diA contro il. La squadra di Paolo Vanoli crea poco nel primo tempo, costruendo come unica palla gol quella non sfruttata da Mergim Vojvoda a ridosso della porta avversaria. Nella seconda frazione di gioco, ilingrana progressivamente. Aumentano la cattiveria agonistica e la spinta offensiva, ma inizialmente continua ad essere mancante la precisione nell’ultimo passaggio. Solo verso la fine del match, i granata riescono ad arrivare alla conclusione in maniera pericolosa.