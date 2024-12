Inter-news.it - Highlights Serie A | Fiorentina-Cagliari 1-0: la promessa di Cataldi

, partita delle 12.30 della quindicesima giornata diA, è finita 1-0. Gol decisivo di, che lo dedica ovviamente a Bove. Di seguito il gol e glidella partita giocata allo Stadio Artemio Franchi.VITTORIA CON DEDICA SPECIALE – Dopo il grande spavento di una settimana fa (e l’eliminazione in Coppa Italia contro l’Empoli lo scorso mercoledì) lariprende il suo percorso nel campionato diA. E lo fa con una vittoria di misura contro ildi Davide Nicola. Decisivo nella partita dell’Artemio Franchi è il gran gol di Davide, che al 24? porta in vantaggio i viola e poi dedica il gol proprio a Edoardo Bove. Nonostante il risultato resti in bilico fino alla fine, nella ripresa la squadra sarda non riesce a trovare la zampata decisiva per rimettere in parità la sfida.