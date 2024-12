Tvzap.it - “Grande Fratello”, è bufera su Lorenzo: tutti lo vogliono fuori, cosa succede (VIDEO)

News Tv.Spolverato ha fatto nuovamente infuriare i telespettatori del. Da tempo, sui social, gli utenti che seguono le vicende della casa più spiata d’Italia chiedono la squalifica del concorrente. Il motivo? La sua aggressività, che lui stesso ha ammesso di avere e che rappresenta sempre più un problema. Gli atteggiamenti diSpolverato infatti sono un pessimo esempio di televisione. Nelle ultime ore, è scoppiata ladopo che il concorrente ha violato nuovamente il regolamento. Cos’è successo stavolta? (Continua dopo le foto)Leggi anche: Vladimir Luxuria investita sulle strisce: come staLeggi anche: Ritorno di fiamma per l’amata coppia di Canale 5:fa di nuovo infuriare il pubblico del “”Da ore, circola su X un(Che abbiamo condiviso qui sotto) in cui si vede il concorrente delimpegnato in un discorso con alcune coinquiline.