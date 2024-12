Ilnapolista.it - Gli opinionisti compiacenti di Thiago Motta cambino copione (il Corsera ci va giù duro)

Leggi su Ilnapolista.it

Glidi(ilci va giù)Il Corriere della Sera fa sentire la propria voce e autorevolezza nel giudicare la Juventus e tutto il can can che da inizio stagione ruota attorno a. E a scrivere l’editoriale è Daniele Dallera il capo della redazione sportiva del Corriere della Sera. Un’analisi che è quindi politica.Scrive Dellera:I loggionisti dello Juventus Stadium che fischiavano Allegri anche quando vinceva la Coppa Italia — e oggi alcuni di loro girano per i salotti tv ingaggiati come claque del nuovo che non avanza,—, devono cambiare. Anche perché l’allenatore della Juve non ha certo bisogno di critici, primo perché è bravo di suo e poi si vede che se ne infischia bellamente dei giudizi altrui, positivi o negativi che siano.