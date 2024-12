Fanpage.it - Gatti con poco pelo sulle orecchie: quando è normale e quando preoccuparsi

Leggi su Fanpage.it

Quelle piccole "stempiature" all'altezza dellenon sono un difetto, bensì potrebbero essere un tratto evolutivo fondamentale per la sopravvivenza ma se non sono da entrambi i lati e in altre zone potrebbero nascondere alcune patologie.