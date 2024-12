Ilrestodelcarlino.it - Futsal Cesena pareggia 3-3 con Saints Milano, resta in zona playout

L’amarezza c’è e non poca. La, infatti, non va oltre il pareggio, 3-3, a Merate contro ilchecosì in pienaretrocessione, penultimo, ma i bianconeri non fanno quel salto in classifica che speravano e a 9 punti sono sempre ai. Almeno però hanno raggiunto altre due formazioni come il Leonardo e il Modena, battaglia quindi più viva che mai pur con rammarico. I romagnoli erano andati subito sotto, poi nel primo tempo avevano ribaltato il match con doppietta di Pritoni e sigillo di Gardelli. Nella ripresa però in fretta si sono fatti raggiungere dai lombardi penultimi in classifica. La prima rete di giornata è stata messa a segno dai padroni di casa con Caglio che ha sfruttato un lancio del portiere per battere al volo Montalti. Appena trenta secondi e Pritoni sigla l’1-1 in contropiede, a due minuti dalla fine del primo tempoaccelera ancora con Pritoni e poi con una bordata di Gardelli.