Furti di portafogli nei supermercati: due arresti

Due persone di nazionalità peruviana sono state arrestate in flagranza dalla polizia dopo essere state sorprese a rubare idei clienti neidi Pordenone. Il giudice Milena Granata, dopo aver convalidato l'arresto, ha disposto la custodia cautelare in carcere per la coppia.