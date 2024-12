Lanazione.it - Furti a Tavernelle e Valnestore: cittadini chiedono assemblea pubblica

PANICALE - Ancora, la gente protesta "anche quest’anno presi di mira. Chiediamo un’". La zona die più diffusamente nellain queste settimane è stata preda dei ladri. Appartamenti e case singole sono state prese di mira più volte in varie zone anche nella serata di venerdì stesso copione. "Sono già due anni che siamo presi di mira da persone che entrano nelle nostre case – scrive un cittadino – ci portano via oggetti di valore e oggetti a noi cari e causano danni anche materiali. Siamo veramente stanchi di questa situazione, non ci sentiamo più sicuri neanche in casa nostra. Chiedo se si potesse organizzare un’cittadina con la presenza del sindaco e delle forze dell’ordine per discutere di questo grave problema. Grazie a chi si interesserà perché ciò possa avvenire".