Ilrestodelcarlino.it - Forlì, il ‘Re del Cioccolato’ Ernst Knam accende l'albero e inaugura il Natale

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 8 dicembre 2024 – Una pioggia incessante ha accompagnato l’accensione del grandediin piazza Saffi a, che però non ha spento l’entusiasmo di chi ha voluto esserci. L’imponente abete è stato acceso intorno alle 17, segnando l’inizio di ‘che brilla’. Protagonista dell’evento è stato, celebre maître chocolatier e protagonista di numerosi programmi televisivi, tra cui 'Bake off' e 'Il Re del, che con la Giunta comunale ha premuto il pulsante rosso per dare il via alle festività. © Cristiano Frasca Il sindaco Gian Luca Zattini ha elogiato i presenti: «Un grazie speciale agli eroi che oggi, nonostante l’umidità, hanno deciso di festeggiare con noi. Ilè per le famiglie e i bambini, e vogliamo mantenere viva questa magia». La piazza si è trasformata in uno scenario da fiaba ispirandosi alle pagine del romanzo di Roald Dahl, ‘La Fabbrica di