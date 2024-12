Ilnapolista.it - Footmercato: Danilo ha detto sì al Napoli, arriverebbe gratis dalla Juventus

Il giornalista Santi Aouna suriporta la decisione disul suo futuro; il difensore della, infatti, avrebbesì alper il trasferimento.hasì alIl portale francese scrive:Mentre la finestra di mercato invernale si aprirà tra poche settimane, diversi giocatori in scadenza di contratto quest’estate possono già scegliere il loro club per la prossima stagione. Un’arte di cui in Italia l’Inter è maestra e dove ilvuole cimentarsi Infatti, secondo le nostre informazioni, gli azzurri hanno messo gli occhi suda diverse settimane; il 33enne dovrebbe lasciare la. Secondo le nostre fonti, l’ex Real Madrid e Manchester City vorrebbe vestire la maglia del; ha anche dato il suo consenso verbale ad Antonio Conte per unirsi alla prossima estate a parametro zero.