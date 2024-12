Ilgiorno.it - Folgore Caratese sfida il Ciliverghe senza Criscitiello: inizia la remuntada

Sarà la prima partita dellaMichelein tribuna. Il presidente, inibito fino al giugno 2026 e che fino a giugno 2025 non potrà partecipare alle manifestazioni targate FIGC, ha comunque annunciato ricorsi su tutto il fronte. Intanto i suoi ragazzi dovranno vedersela da soli e inizieranno a farlo questo pomeriggio a Mazzano contro unin netto ritardo in una parte finale di girone di andata ampiamente alla portata degli azzurri e buona per il progetto ““ che per ora procede a gonfie vele con le tre vittorie di fila e i quattro risultati utili consecutivi. Nella lista dei convocati spicca ancora l’asdi bomber Simeri, out già da due domeniche. Arbitra Battistini di Lanciano. Diretta dalle 14.30 sui canali di Sportitalia.