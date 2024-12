Ilrestodelcarlino.it - Fnac Darty e Ruby equity investment superano il 95% del capitale Unieuro

È passato di mano un altro 4% delsociale diportato in adesione e la quota si somma al 91,1% già detenuto dai due offerenti. In questo modo supera il 95% l’Opa di, che hanno concordato con Borsa Italiana la proroga del periodo di presentazione delle richieste di vendita, per consentire ai titolari di azioni residue di beneficiare di un più ampio periodo per la presentazione delle richieste di vendita. Il termine, inizialmente previsto per il 6 dicembre, è fissato alle 17.30 dell’11 dicembre. "Nell’ambito della procedura di adempimento dell’obbligo di acquisto sono state portate in adesione all’offerta ulteriori 373.821 azioni, (pari al 1,79% delsociale di– spiega una nota del gruppo francese –. Pertanto, tenuto conto delle azionigià detenute dagli offerenti e da HoldCo e delle azioni proprie detenute da, gli offerenti, insieme a HoldCo, giungeranno a detenere il 95,45% delsociale di