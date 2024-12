Anconatoday.it - Finale al "Del Conero", Ancona-Fossombrone 1-1: Martiniello su rigore risponde a Broso - LA CRONACA

Minuto 95: FINISCE QUI.1-1Minuto 93: Giallo ad Useini, che sgambetta Torri in uscita dall'areaMinuto 90: Si giocherà per altri cinque minutiMinuto 85: Giallo anche per Belcastro per gioco scorrettoMinuto 84: Ammonito Gulinatti per un'entrata decisa su Leonardo.