Fiesole | 27 telecamere per migliorare la sicurezza stradale e la viabilità

avrà una rete diper la. L’amministrazione ha definito un piano di intervento che prevede l’installazione di 27 "occhi elettronici" in luoghi ritenuti strategici per lae gli spazi cittadini. Le postazioni sono state individuate in accordo con la polizia Municipale e sono sparse per tutto il territorio. Si va da Compiobbi (via Sambre e via Venturini) a Pian del Mugnone, con via Polveriera e piazza della Repubblica. Quindi piazza Mino e i Bosconi ma anche Girone, Caldine (via Faentina e la rotonda). A Pian di San Bartolo una telecamera sarà al parcheggio di via dei Mandorli. Tanto per fare alcuni esempi. "Il tema dellaè centrale in questo mandato: preso atto che il nostro territorio è difficile e variegato, siamo pronti a intervenire, ben consci che le situazioni più critiche riguardano le grandi direttrici, che non sono di nostra proprietà, ma siamo certi che possiamo comunquela situazione – spiega l’assessore alla mobilità Andrea Cammelli – Per questo nelle variazioni di bilancio fatte in questi sei mesi, abbiamo messo in ponte oltre 220 mila euro, distinti in due investimenti".