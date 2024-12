Liberoquotidiano.it - Fiere, Artigiano in fiera da record, chiude oltre la soglia del milione di visitatori

Roma, 8 dic. (Adnkronos) - Un vero giro del mondo di 9 giorni con 2.800 espositori da 90 Paesi su 8 padiglioni, più di 15.000 addetti negli stand eladeldi: questi i numeri dadiin2024, che sioggi amilano Rho. Dedicata al tema “Essereè una scelta di vita” l'edizione di quest'anno ha ben interpretato i cambiamenti in atto nel settore, ribadendo il valore del lavoro artigianale vissuto come una scelta di vita creativa e consapevole. Un successo che la più importante manifestazione al mondo dedicata alle micro e piccole imprese consolida, raddoppiando nel 2025 con la prima edizione primaverile, sempre a ingresso gratuito dal 29 maggio al 2 giugno.“Esprimiamo la nostra gratitudine per l'esperienza condivisa tra espositori,e organizzatori e per il grande successo ottenuto che hanno rafforzato e superato i risultati già positivi della passata edizione.