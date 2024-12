Liberoquotidiano.it - Ferrari, super Leclerc non basta: vince Norris, mondiale Costruttori alla McLaren

Leggi su Liberoquotidiano.it

Landoil Gp di Abu Dhabi, ultimo appuntamento deldi F1 con la, sotto la bandiera a scacchi sventolata da Jannik Sinner, e regalasua scuderia il titolo del. Un monologo e un capolavoro del pilota britannico che partito in testa non ha concesso possibilità agli avversari. Leci hanno provato, con Carlos Sainz che chiude al secondo posto, nel suo ultimo Gp sulla rossa, mentre Charlesarriva sul terzo gradino del podio, partendo d19esima posizione in griglia, a causa della penalizzazione di 10 posti per sostituzione batteria. Nonno però i due posti sul podio al team di Maranello perare lain classifica, nonostante Oscar Piastri abbia chiuso in 11esima posizione, dopo il contatto in partenza con la Red Bull di Max Verstappen e quello con Colapinto che gli ha portato anche una penalizzazione di 10 secondi.