Oasport.it - F1, Fernando Alonso: “Complimenti ad Andrea Stella, la differenza l’ha fatta la sua coerenza”

Leggi su Oasport.it

Si conclude la stagione anonima di. L’ex Campione del Mondo ha infatti concluso al nono posto il GP di Abu Dhabi, appuntamento finale del Mondiale 2024 di Formula 1, riflesso perfetto di un’annata sportiva in cui l’Aston Martin non si è mai rivelata davvero competitiva.Adesso l’attenzione dell’iberico sarà tutta spostata ai prossimi anni, in cui la scuderia britannica potrà contare sull’intervento del genio Adrian Newey, ingaggiato proprio per dare un upgrade significativo alle monoposto. Tuttavia servirà calma, strategia e pianificazione, così come rimarcato più volte dal pilota stesso in questi mesi.Una volta arrivato in zona mista, il nativo di Oviedo si è tuttavia focalizzato sulla vittoria del Campionato Costruttori da parte di McLaren, rivolgendo un pensiero all’amico, suo ex ingegnere di pista e adesso team Principal della scuderia britannica: “Congratulazioni alla McLaren e ad