Sport.quotidiano.net - F1 Abu Dhabi, la pagelle di Leo Turrini: una Stella sul mondiale

10. C’è la mano di questo ingegnere italiano nel trionfodella McLaren. Già ferrarista con Schumi, Raikkonen e Alonso, lasciò Maranello a fine 2014 per seguire Fernando proprio in McLaren. In dieci anni ha imparato e poi ha insegnato, scalando le gerarchie interne fino a diventare team principal. Tanto di cappello. 10 LECLERC. Dalla coda sin quasi alla vetta. Una rimonta impressionante, davvero. Peccato per le disavventure del venerdì e del sabato, ma la sua nell’oasi di Abuè stata una prestazione semplicemente grandiosa. 10 HAMILTON. Preparate il tappeto Rosso a Maranello. Anche lui, come Leclerc, si inventa un recupero strepitoso dalle retrovie, prendendosi pure lo sfizio di superare Russell, compagno in Mercedes, prima della bandiera a scacchi. 10 NORRIS. Con Piastri in modalità.