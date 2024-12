Feedpress.me - Europei di cross, trionfo Battocletti. Nadia è nella storia: ha trionfato in tutte e tre le categorie

Leggi su Feedpress.me

dell’atletica leggera europea . L’azzurra ha vinto l’oro ai Campionatididi Antalya in Turchia .oltre ad essere la prima italiana a conquistare l’oro continentale assoluto, è la prima europea in 30 edizioni ad averine tre le, under 20, under 23 e assoluta.con una condotta di gara ancora una.