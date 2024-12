Notizie.com - Esposito’s da record, 3 fratelli e 5 gol tra serie A e serie B in pochi minuti: sognano Empoli e Cittadella

Leggi su Notizie.com

Domenica danella famiglia Esposito. I treoriginari hanno segnato cinque gol in. Il più “vecchio” ha 24 anni. Oggi, 8 dicembre, è una gran festa a Castellammare di Stabia, nel Napoletano, ma anche a molti chilometri di distanza dalla loro città natìa. 3traA eB, hanno segnato oggi complessivamente 5 gol quasi in contemporanea.da, 3e 5 gol traA eB inI match in questione sono stati Verona –, per laA, e Spezia –per laB. La prima partita è finita con la vittoria degli ospiti per 1 a 4; la seconda 5 a 0 per i padroni di casa. Sebastiano Esposito ha aperto le danze adal 16esimo minuto, e si è ripetuto 3dopo, portando a casa una doppietta.