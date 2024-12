Nerdpool.it - EA apre 23 nuovi brevetti per l’accessibilità

EA continua a impegnarsi per assicurare che i videogiochi possano essere apprezzati dal maggior numero di persone possibile, aggiungendo altri 23al suo impegno per migliorare, primo nel settore, un’iniziativa che rende strumenti e tecnologie perdisponibili gratuitamente agli sviluppatori di tutto il settore. I 23, aggiunti a seguito della Giornata internazionale delle persone con disabilità, comprendono miglioramenti nella generazione e nel riconoscimento del linguaggio e dell’audio, oltre a varianti di tecnologie aggiunte in precedenza. Inoltre, EA ha rilasciato un plugin per Unreal Engine 5 che consente l’utilizzo in-engine della tecnologia di analisi della fotosensibilità di EA, IRIS, che è diventato open source come parte dell’aggiornamento dell’impegno dello scorso anno.