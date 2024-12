Quotidiano.net - Due tredicenni investite sulle strisce pedonali: una è molto grave

Roma, 8 dicembre 2024 - Due ragazze 13enni. Una è, ma fortunatamente non in pericolo di vita. È successo ieri sera a Velletri, in provincia di Roma. Alla guida dell’auto che le ha travolte c’era una donna di 60 anni. L’incidente Le due ragazzine stavano attraversando la strada,, vicino alla stazione ferroviaria, quando un'auto guidata dalla 60enne le ha. Una delle due 13enni ha riportato ferite più gravi ed è stata trasportata in ambulanza, in codice rosso, all'ospedale di Ariccia. Anche l’amica è stata soccorsa dal 118 e portata all'ospedale di Velletri per accertamenti. La donna alla guida dell'auto si è fermata a soccorrere le ragazzina ferita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Velletri: da una prima ricostruzione sembra che la donna alla guida dell'auto non abbia visto le due ragazzine attraversare la strada.