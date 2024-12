Ilrestodelcarlino.it - Doppia trasferta per Sampierana e Gambettola in Eccellenza

, oggi, per le squadre del cesenate che militano nel campionato di: lasarà di scena sul campo del Medicina Fossatone mentre ilsarà impegnato sul terreno della Cava Ronco. Lanon potrà utilizzare il centrocampista Sylla per squalifica e dovrà fare molta attenzione alla voglia del Medicina di allontanarsi dalla zona pericolosa della classifica, si inizia alle 14.30, dirige Giovanni Roli di Modena. Ilnon dispone ancora di Peluso, fuori per infortunio, i padroni di casa della Cava Ronco non possono mandare in campo il centrocampista Rabiti e l’attaccante Zabre, entrambi squalificati. Fischio d’inizio alle 14.30, a dirigere la gara Simone Clemente di Ravenna. Mercoledì 18 dicembre, alle 20.30, ilpotrà disputare sul suo campo, in gara secca la semifinale di Coppa Italia, l’avversario sarà il Novafeltria.