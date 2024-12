Domenica In ospiti di oggi | Ricchi e Poveri Al Bano Ozpetek e Stefano Zecchi

Leggi su .com

(Adnkronos) –8 dicembre, dalle ore 14 alle ore 17.10 su Rai1 e Rai Italia, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, andrà in onda la 13ma puntata di 'In' condotta da Mara Venier., Al, Ferzan. La puntata si aprirà con i .L'articoloIn,di, Alproviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.