DOMENICA IN | ALBANO SI CONFESSA A MARA VENIER DOPO L’ESCLUSIONE DA SANREMO

In festeggia l’8 dicembre con una puntata ricchissima di ospiti, sorprese e tante belle canzoni con alcune delle voci più note della musica italiana, a partire da.La puntata del talk show di, in onda8 dicembre dalle 14 su Rai1, si aprirà con I Ricchi e Poveri che saranno protagonisti di un ampio spazio nel quale ripercorreranno la loro carriera e si esibiranno in studio con alcuni loro ultimi successi come “Aria” e “Ma non tutta la vita”, oltre a presentare il loro nuovo singolo “Il Natale degli Angeli”.Il cantante Al Bano, escluso dal prossimo Festival didove aveva presentato due brani, si racconterà tra carriera e vita privata per poi esibirsi con il brano “E’ la mia vita”, accompagnato al pianoforte dal maestro Alterisio Paoletti.Ho partecipato al Festival diin gara per ben quindici volte.